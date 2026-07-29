Укус может убить за минуты: Биолог предупредил о появлении ядовитых «чёрных вдов» в Москве

В Подмосковье и столице начали замечать ядовитых пауков-каракуртов, известных как «чёрные вдовы». Как сообщил биолог Дмитрий Фёдоров, ареал обитания этих опасных существ смещается на север из-за изменения климата.

Кроме того, пауки попадают в регион вместе с поставками южных товаров — овощей, фруктов и стройматериалов. Эксперт предупреждает, что укус каракурта крайне опасен, так как его яд содержит нейротоксины, поражающие сердечно-сосудистую и нервную системы человека.

«Укус вызывает резкую боль, мышечные судороги и одышку, а без своевременной медпомощи способен привести к летальному исходу», — приводит РИА «Новости» слова биолога.

Как отмечает Фёдоров, в первые минуты после укуса важно действовать быстро: прижечь ранку горящей спичкой, уложить пострадавшего и дать ему много воды. Однако это лишь временные меры. Главное, по словам специалиста, — как можно скорее доставить человека в больницу. Только введение специальной сыворотки против яда каракурта способно спасти жизнь и избежать трагических последствий.

Ранее Life.ru рассказывал, что ядовитых каракуртов всё чаще находят в российских регионах, где раньше они не встречались. Из-за потепления отдельные пауки могут добираться до Москвы и Подмосковья вместе с грузами с юга, однако массово закрепиться в средней полосе им пока мешает климат.