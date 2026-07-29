В Баку осудили четверых участников шествия с флагами СССР

Низаминский районный суд Баку приговорил к заключению четырёх граждан Азербайджана, пытавшихся провести шествие с флагами СССР. Об этом пишет азербайджанское агентство AПA.

Ибрагим Асадли и Абдулла Ибрагимли получили по два года лишения свободы. Эльчина Байрамлы и Мехмана Зейналова осудили на полтора года каждого. По данным следствия, видеозаписи с участниками акции появились в социальных сетях в ноябре 2025 года. Власти заявили, что шествие планировалось для пропаганды коммунистической идеологии.

Организаторов установили и задержали сотрудники МВД Азербайджана. Приговор вынесен 29 июля. О намерении защиты обжаловать решение пока не сообщалось.

Всех четверых обвинили по статье об организации действий, способствующих нарушению общественного порядка, либо активном участии в них.

Бакинский суд ранее вынес приговор восьми гражданам России, обвинённым в транзите наркотиков из Ирана и киберпреступлениях. Они получили от трёх до четырёх лет лишения свободы.