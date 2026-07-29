В Шанхае появилась банда совратителей россиянок

В Шанхае местные правоохранительные органы вскрыли деятельность закрытого сообщества, участники которого делились методиками манипуляции иностранными девушками с целью склонения к интимной близости. Речь идёт о группе в мессенджере WeChat, насчитывавшей около 450 человек.

Как сообщает Telegram-канал Baza, мужчины обменивались советами, как заставить иностранок согласиться на секс, используя психологическое давление и различные уловки. Внутри чата участники использовали уничижительные термины по отношению к женщинам, называя их «спермоприемниками», обсуждали идеи «симуляции изнасилования» и даже упоминали вещества, которые можно использовать для опьянения спутниц. При этом злоумышленники отмечали, что якобы легче всего манипулировать россиянками.

О существовании сообщества стало известно благодаря бдительности одной из девушек. Она обнаружила подозрительные материалы в телефоне знакомого и передала их в полицию, а также опубликовала предупреждение в чатах туристок и экспаток.

Журналисты пообщались с пострадавшей, которая опознала на фотографиях из чата мужчину, с которым ранее ходила на свидание. По её словам, он вёл себя манипулятивно и странно, что вызвало у неё страх. Девушка прервала общение, а позже осознала, что он, вероятно, был участником той самой злоумышленной группы.

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