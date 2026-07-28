Трудовик попал под следствие за развращение пятиклассников

Во Владимирской области в отношении 38-летнего школьного учителя возбудили уголовное дело о развратных действиях. По данным Telegram-канала «База», потерпевшими могли стать несколько мальчиков из 5–7 классов. Мужчина преподавал информатику, ОБЗР и труд, а также руководил телестудией, волонтёрским отрядом и спортивной секцией. Кроме того, он организовывал для подростков походы и поездки на конкурсы.

По версии следствия, учитель использовал внеклассные занятия и совместные поездки, чтобы сблизиться со школьниками. Некоторые встречи продолжались до позднего вечера. В обнаруженных переписках мужчина якобы обсуждал с детьми темы сексуального характера. Следствие также проверяет сведения о других противоправных действиях в отношении подростков.

Подозреваемого привлекли к ответственности по статье «Развратные действия». Другие обстоятельства дела и точное число возможных потерпевших пока не раскрываются. Следователи намерены проверить и руководство школы. Им предстоит установить, знала ли администрация о поведении педагога и поступали ли ранее жалобы от учеников или их родителей.

Ранее Life.ru писал, что в США учительница попала под суд за совращение несовершеннолетних. Жертвами женщины стали юноши 16 и 17 лет. Несмотря на это, она стала вступать с нимив интимную связь. К моменту первого полового контакта молодые люди не достигли возраста согласия, установленного в Техасе.