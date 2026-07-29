Российские туристы пожаловались на фекальный залив на пляже в Янтарном Калининградской области

В посёлке Янтарный Калининградской области, известном своими песчаными пляжами и статусом популярного российского курорта, возникла неприятная ситуация. Жители и отдыхающие бьют тревогу из-за фекального залива, который уже около недели стекает прямо на территорию пляжа.

Нечистоты затопили пляж в Янтарном Калининградской области. Видео © Telegram / Amber Mash

Как сообщает Telegram-канал Amber Mash, источником зловонных вод стали городские платные туалеты. На опубликованной видеозаписи показан масштаб загрязнения. Стоки не утихают на протяжении семи дней.

В комментариях пользователи отреагировали на случившееся с иронией и горечью. Один из них назвал произошедшее «коричневым флагом», намекнув на негласный стандарт оценки чистоты пляжей. Другой пояснил, что источником проблемы является канализационная станция, расположенная выше по течению ручья. Местные жители сетуют, что уже много лет просят власти построить городские очистные сооружения, чтобы прекратить сброс отходов в море, однако в ответ слышат лишь обещания. Пляж продолжает оставаться в зоне риска для отдыхающих.

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