В Правительство направлен проект о снижении НДФЛ до 9% для отдельных категорий

Председатель Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов и первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия», первый заместитель председателя Комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев направляют на отзыв в Правительство Российской Федерации законопроект о снижении налоговой нагрузки для молодых специалистов и граждан, ухаживающих за пожилыми людьми и инвалидами.

Изменения предлагается внести в часть вторую Налогового кодекса РФ. Законопроект предусматривает право на возврат части уплаченного НДФЛ таким образом, чтобы фактическая ставка налога для отдельных категорий граждан составляла 9%.

Право на такую меру поддержки предлагается предоставить двум категориям граждан: физическим лицам в возрасте до 30 лет включительно в течение первых трёх календарных лет после получения документа об образовании или квалификации, а также гражданам, осуществляющим уход за инвалидом I группы или человеком старше 80 лет, нуждающимся в постоянном постороннем уходе по заключению медицинской организации.

Согласно законопроекту, возврат будет предоставляться при соблюдении условий по доходу: совокупный доход налогоплательщика за налоговый период не должен превышать 2,4 млн рублей, а среднедушевой доход семьи — двукратную величину прожиточного минимума на душу населения, установленного в регионе проживания. По словам Гусева, такая мера может стать стимулом для официальной занятости и поддержки семей, которые несут повышенную социальную нагрузку.

«Молодой специалист после учёбы только выходит на рынок труда: ему нужно закрепиться в профессии, снимать жильё, создавать семью, строить жизнь. А человек, который ухаживает за инвалидом I группы или пожилым родственником старше 80 лет, фактически выполняет тяжёлую и важную социальную работу. Государство должно это учитывать не только словами, но и налоговыми решениями», — отметил парламентарий.

В пояснительной записке подчёркивается, что принятие законопроекта позволит стимулировать трудоустройство выпускников и закрепление молодых кадров на рынке труда, обеспечить социальную защиту граждан, осуществляющих уход за пожилыми людьми и инвалидами, а также создать дополнительные стимулы для добросовестного декларирования доходов и снижения доли «серой» занятости.

Возврат части НДФЛ предлагается рассчитывать как разницу между фактически удержанной суммой налога и суммой налога, рассчитанной по ставке 9% в отношении соответствующих доходов. Механизм будет применяться к доходам от выполнения трудовых обязанностей и работ или услуг по гражданско-правовым договорам.

«Это не льгота для высоких доходов. В законопроекте предусмотрены ограничения, чтобы поддержка была адресной. Налоговая система должна быть не только фискальной, но и социальной. Если мы хотим, чтобы молодые специалисты работали официально, оставались в профессии и не уходили в серую занятость, государство должно давать им понятные стимулы», — подчеркнул Гусев.

Выпадающие доходы бюджетов субъектов РФ, связанные с реализацией инициативы, предлагается компенсировать за счёт межбюджетных трансфертов из федерального бюджета. Порядок и методику расчёта таких компенсаций должно будет утвердить Правительство РФ. После получения отзыва Правительства законопроект планируется внести в Государственную Думу.

Тем временем новой ежегодной семейной налоговой выплатой уже воспользовались 3,4 миллиона россиян. Приём заявлений начался 1 июня. ФНС обрабатывает поступающие запросы в течение нескольких часов, после чего передаёт необходимые сведения в Социальный фонд России. Семейная выплата представляет собой возврат части НДФЛ, уплаченного за предыдущий год. Налог пересчитывают по ставке 6%, а разницу между этой суммой и фактически уплаченным НДФЛ возвращают заявителю.