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29 июля, 09:40

ФНС: Семейную налоговую выплату оформили 3,4 млн россиян

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Новой ежегодной семейной налоговой выплатой уже воспользовались 3,4 миллиона россиян. Об этом глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров сообщил на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Приём заявлений начался 1 июня. По словам Егорова, ФНС обрабатывает поступающие запросы в течение нескольких часов, после чего передаёт необходимые сведения в Социальный фонд России.

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«Буквально в несколько часов обрабатываются все заявки, которые к нам приходят и которые мы отдаём Социальному фонду. И уже сегодня — это 3,4 миллиона граждан», — рассказал глава ФНС.

Семейная выплата представляет собой возврат части НДФЛ, уплаченного за предыдущий год. Налог пересчитывают по ставке 6%, а разницу между этой суммой и фактически уплаченным НДФЛ возвращают заявителю.

Мера поддержки предназначена для работающих родителей, которые воспитывают двух и более детей. При назначении выплаты учитываются доходы и имущество семьи, а среднедушевой доход не должен превышать полторы величины регионального прожиточного минимума.

Ранее Life.ru подробно рассказывал, кому положена семейная налоговая выплата и как вернуть часть уплаченного НДФЛ. Подать заявление в 2026 году можно до 1 октября через «Госуслуги», Социальный фонд или МФЦ.

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Марина Фещенко
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