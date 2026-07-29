ФНС: Семейную налоговую выплату оформили 3,4 млн россиян

Новой ежегодной семейной налоговой выплатой уже воспользовались 3,4 миллиона россиян. Об этом глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров сообщил на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Приём заявлений начался 1 июня. По словам Егорова, ФНС обрабатывает поступающие запросы в течение нескольких часов, после чего передаёт необходимые сведения в Социальный фонд России.

«Буквально в несколько часов обрабатываются все заявки, которые к нам приходят и которые мы отдаём Социальному фонду. И уже сегодня — это 3,4 миллиона граждан», — рассказал глава ФНС.

Семейная выплата представляет собой возврат части НДФЛ, уплаченного за предыдущий год. Налог пересчитывают по ставке 6%, а разницу между этой суммой и фактически уплаченным НДФЛ возвращают заявителю.

Мера поддержки предназначена для работающих родителей, которые воспитывают двух и более детей. При назначении выплаты учитываются доходы и имущество семьи, а среднедушевой доход не должен превышать полторы величины регионального прожиточного минимума.

Ранее Life.ru подробно рассказывал, кому положена семейная налоговая выплата и как вернуть часть уплаченного НДФЛ. Подать заявление в 2026 году можно до 1 октября через «Госуслуги», Социальный фонд или МФЦ.