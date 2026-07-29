СМИ раскрыли роль разведки США и Франции в ударах Украины по России

США и Франция передавали Украине разведывательные данные о размещении российских систем ПВО и возможных маршрутах для беспилотников. Эту информацию использовали при подготовке ударов по территории России, сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.

«Разведывательные данные, предоставленные США и Францией, помогли составить карту размещения российских средств ПВО и определить маршруты, позволяющие беспилотникам обходить их и достигать целей в глубине территории России», — говорится в сообщении.

По данным газеты, западная разведка также участвовала в выборе целей для атак. Информация позволяла украинским военным оценивать расположение средств противовоздушной обороны и искать пути для их обхода. Бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк подтвердил получение данных от западных партнёров. По его словам, эта информация помогала операторам беспилотников определять объекты для нанесения ударов.

Ранее главарь киевского руководства Владимир Зеленский заявил о согласии президента США Дональда Трампа предоставить Украине лицензии на производство ракет для комплексов Patriot. Об этом он рассказал после встречи с американским лидером. Экс-комик также провёл переговоры с представителями американских военно-промышленных компаний. Он рассчитывает организовать совместное производство вооружений с предприятиями США. Конкретные сроки передачи лицензий и запуска такого производства украинская сторона не назвала.