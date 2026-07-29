Стало известно, что могло убить 15 слонов в нацпарке Кении

Пятнадцать слонов могли погибнуть от цианида в экосистеме национального парка Амбосели на юге Кении. Следы вещества нашли во время предварительного исследования образцов, сообщил портал Citizen Digital.

Специалисты допускают, что животные отравились пестицидами с расположенных поблизости томатных ферм. Химикаты могли попасть в воду или другие части экосистемы. Служба охраны дикой природы Кении пока не подтвердила наличие цианида. В официальном заявлении ведомство сообщило только об обнаружении «возможного токсичного вещества». Дополнительные анализы должны определить его концентрацию, значение и источник.

Эксперты продолжают проверять источники воды и другие возможные пути распространения загрязнения. По данным KWS, произошедшее не создаёт угрозы для людей. Власти округа Каджиадо потребовали ускорить расследование и опубликовать его результаты.

Ранее сообщалось, что за месяц в районе кенийского национального парка Амбосели погибли 15 слонов. Перед смертью десять животных частично парализовало, а ещё пять туш оказались слишком разложившимися для точного анализа. В основном погибали самки и детёныши, среди всех найденных животных был только один самец. Первичное исследование лаборатории Университета Найроби указало на присутствие потенциально токсичного соединения. При этом государственная лаборатория не нашла вещества, на которые проводила проверку.