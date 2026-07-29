Трамп заявил, что в ходе встречи с Зеленским призывал его «завершить войну»

Американский лидер Дональд Трамп в ходе встречи с главарём киевского руководства Владимиром Зеленским в Вашингтоне призвал экс-комика завершить военный конфликт. Об этом республиканец сообщил журналистам в Белом доме, отвечая на вопросы о результатах переговоров.

«Я сказал ему, чтобы он просто завершил войну», — заявил хозяин Белого дома.

В ходе беседы с прессой он вновь повторил свою позицию о том, что поддерживает хорошие отношения как с президентом России Владимиром Путиным, так и с главарём киевского режима. При этом Трамп акцентировал, что его главный посыл Зеленскому был однозначным: конфликт должен быть остановлен.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск и Владимир Зеленский обсудили сотрудничество в области противоракетной обороны. Встреча политиков прошла в Люблине и продолжалась около часа. Бывший комик рассказал собеседнику об итогах переговоров в Вашингтоне с президентом США. Польские СМИ допускают, что речь могла идти о производстве на территории республики ракет для комплексов Patriot по американской лицензии.