В Татарстане мужчина на гидроцикле влетел в женщину на пирсе

В Верхнеуслонском районе Татарстана водитель гидроцикла наехал на женщину на реке Волге и скрылся с места происшествия. Пострадавшая получила травму нижней конечности, ей потребовалась медицинская помощь, сообщает Центральное управление СК на транспорте по региону.

Мужчина на гидроцикле наехал на женщину. Видео © «Макс» / Центральное МСУТ СК России

Инцидент произошёл днём 29 июля в районе посёлка Детский санаторий. По предварительным данным, мужчина за рулём гидроцикла совершил наезд на женщину, после чего покинул место происшествия. Как установили следователи, виновник совершил опасный манёвр и переехал пирс на территории базы отдыха «Рыбкин дом», где находилась пострадавшая.

Обстоятельства случившегося устанавливают сотрудники Центрального МСУТ СК и Татарская транспортная прокуратура. Следователи проводят доследственную проверку по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта. Прокуратура проверяет соблюдение требований законодательства о безопасности судовождения и при наличии оснований примет меры реагирования.

Ранее Life.ru писал, что один человек погиб при столкновении двух гидроциклов. Авария произошла на реке Уфа в Калининском районе города. Гидроциклы столкнулись вечером 27 июля недалеко от канала сброса воды из озера Тёплого. Один из водителей получил травмы, от которых скончался.