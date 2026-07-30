Пользователи по всему миру пожаловались на сбой Claude AI

Пользователи чат-бота Claude AI столкнулись с перебоями в разных странах. Сбой начался около 22:30 мск 29 июля, свидетельствуют данные портала Downdetector.

Чат-бот разработала американская компания Anthropic. Жалобы на его работу поступают из США, Германии, Франции, Индии, Великобритании и других государств.

Более 3,8 тысячи жалоб поступили только из США, свидетельствуют данные Downdetector. Портал не уточнил, с какими именно проблемами столкнулись пользователи. Anthropic также пока не назвала причину сбоя и сроки полного восстановления работы платформы.

Ранее нейросеть Claude получила право запрашивать у пользователей из России паспортные данные и селфи. В отдельных случаях компания Anthropic сможет передавать эту информацию американским и другим государственным органам, следует из обновлённой политики конфиденциальности. Разработчик объяснил новые требования расширением возможностей ИИ-ассистента, включая доступ к электронной почте, файлам и внешним API. Эксперт по внедрению ИИ Роман Адаменко допустил, что россияне не смогут пройти проверку после включения камеры и определения местоположения. Новые правила дополнили уже действующие ограничения на использование Claude в России.