Над Персидским заливом заметили самолёт США, эксплуатируемый более 66 лет

Американский самолёт-заправщик Boeing KC-135R Stratotanker, которому более 66 лет, кружит над нейтральными водами Персидского залива. Борт находится рядом с зоной ответственности иранских диспетчеров, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах Ближнего Востока.

Самолёт вылетел из Тель-Авива и набрал высоту около 6 км. Сейчас он движется по круговой траектории возле границы воздушного района, которым управляют диспетчеры Ирана.

«Этот борт был принят на вооружение в марте 1960 года и с тех пор эксплуатируется более 66 лет», — сказал источник.

Ещё три аналогичных самолёта находятся возле побережья Персидского залива.

Средний возраст многих американских самолётов-заправщиков в регионе превышает 60 лет. К ним относятся четырёхдвигательные Boeing KC-135T Stratotanker, серийное производство которых началось в 1950-х годах на базе гражданского Boeing 367-80. Такие машины заправляют в воздухе истребители, разведывательные самолёты и другие борта.

Ранее разведывательный самолёт НАТО Bombardier Artemis II совершил несколько пролётов возле границ Калининградской области. Борт вылетел из Румынии и двигался на высоте 11 км в воздушном пространстве Польши и Литвы. Самолёт использовал гражданские авиакоридоры и не приближался к нейтральным водам Балтийского моря. Накануне тот же борт провёл более шести часов над нейтральными водами южной части Чёрного моря. Обычно Bombardier Artemis II полностью облетает Калининградскую область, однако в этот раз он двигался только вдоль сухопутных границ.