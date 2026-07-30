В болотах Нью-Джерси нашли бутылку с детским письмом 53-летней давности

В американском штате Нью-Джерси защитник природы Джон Каутерман во время расчистки заболоченных территорий обнаружил стеклянную бутылку с запиской, пролежавшую в земле более полувека. Как сообщает портал NJ.com, послание было датировано 20 августа 1973 года.

Автором записки оказалась девятилетняя Лори Блэр Браун. В тексте она сообщала, что её якобы заставляют нырять в воды, кишащие акулами, и просила связаться с её семьёй, оставив домашний адрес. Каутерман сначала решил, что это детский розыгрыш, однако из любопытства решил проверить историю. В ходе поисков он наткнулся на некролог женщины: выяснилось, что Лори Браун скончалась в 2017 году в возрасте 52 лет.

Позже экологу удалось выйти на след старшей сестры Браун — Эллисон Спенсер. Женщина призналась, что именно она записала текст под диктовку младшей сестры во время семейного отдыха.

«Она была творческим человеком с прекрасным чувством юмора и была уверена, что бутылку найдут», — рассказала Спенсер. Так послание из 1973 года, написанное ради шутки, спустя 53 года нашло своего адресата.

Ранее Life.ru писал, что редкое письмо, написанное пассажиром «Титаника» незадолго до катастрофы, выставят на аукцион в Великобритании. Организаторы торгов рассчитывают выручить за документ до 35 тысяч фунтов стерлингов (около 36 млн руб.) Автором послания был Генри Прайс Ходжес, путешествовавший вторым классом. Мужчина направлялся из Саутгемптона в Бостон, чтобы навестить родственников, и заплатил за билет 13 фунтов.