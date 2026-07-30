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29 июля, 22:52

В болотах Нью-Джерси нашли бутылку с детским письмом 53-летней давности

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / LN team

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / LN team

В американском штате Нью-Джерси защитник природы Джон Каутерман во время расчистки заболоченных территорий обнаружил стеклянную бутылку с запиской, пролежавшую в земле более полувека. Как сообщает портал NJ.com, послание было датировано 20 августа 1973 года.

Автором записки оказалась девятилетняя Лори Блэр Браун. В тексте она сообщала, что её якобы заставляют нырять в воды, кишащие акулами, и просила связаться с её семьёй, оставив домашний адрес. Каутерман сначала решил, что это детский розыгрыш, однако из любопытства решил проверить историю. В ходе поисков он наткнулся на некролог женщины: выяснилось, что Лори Браун скончалась в 2017 году в возрасте 52 лет.

Позже экологу удалось выйти на след старшей сестры Браун — Эллисон Спенсер. Женщина призналась, что именно она записала текст под диктовку младшей сестры во время семейного отдыха.

«Она была творческим человеком с прекрасным чувством юмора и была уверена, что бутылку найдут», — рассказала Спенсер. Так послание из 1973 года, написанное ради шутки, спустя 53 года нашло своего адресата.

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Сыновья получили письмо от мамы спустя полвека, когда в Джорджии вскрыли капсулу времени

Ранее Life.ru писал, что редкое письмо, написанное пассажиром «Титаника» незадолго до катастрофы, выставят на аукцион в Великобритании. Организаторы торгов рассчитывают выручить за документ до 35 тысяч фунтов стерлингов (около 36 млн руб.) Автором послания был Генри Прайс Ходжес, путешествовавший вторым классом. Мужчина направлялся из Саутгемптона в Бостон, чтобы навестить родственников, и заплатил за билет 13 фунтов.

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Виталий Приходько
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