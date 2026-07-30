«Рыбацкий варикоз»: Флеболог объяснил, чем опасно многочасовое сидение на берегу и как защитить свои вены

Длительная рыбалка может стать испытанием не только для терпения, но и для вен. Многочасовое сидение или стояние без движения ухудшает венозный кровоток и со временем способно привести к развитию варикозной болезни нижних конечностей. Специалисты всё чаще говорят о так называемом «рыбацком варикозе». Об этом Life.ru рассказал врач-флеболог, хирург «СМ-Клиника», д.м.н. Олими Ширинбек.

«Варикозная болезнь нижних конечностей — это хроническое заболевание, при котором поверхностные вены расширяются, а венозные клапаны перестают полноценно выполнять свою функцию. В результате кровь начинает застаиваться в ногах, что приводит к развитию хронической венозной недостаточности», — предупреждает эксперт.

По словам врача, во время многочасового сидения на берегу практически перестаёт работать мышечно-венозная помпа голени — естественный механизм, который помогает крови подниматься вверх к сердцу. Венозный отток замедляется, появляются тяжесть в ногах, отёки, боли, зуд, а у некоторых людей возникают ночные судороги.

При этом далеко не всегда заметные вены на ногах говорят о заболевании. У людей со светлой кожей подкожные сосуды могут быть хорошо видны и в норме. Однако если к этому присоединяются тяжесть, отёки или другие неприятные ощущения, такие симптомы уже требуют внимания. Длительное пребывание без движения является одним из наиболее значимых факторов риска варикозной болезни. Продолжительное статическое положение нарушает нормальную работу вен.

Современные исследования показывают, что при венозном застое снижается так называемое напряжение сдвига — механическое воздействие кровотока на внутреннюю стенку сосудов. Это запускает воспалительные процессы, ухудшает состояние венозной стенки и способствует прогрессированию заболевания. Помимо длительного сидения, риск развития варикоза повышают возраст, наследственная предрасположенность, ожирение, женский пол и европеоидная раса. Олими Ширинбек Врач-флеболог, хирург «СМ-Клиника», д.м.н.

Игнорировать первые симптомы не стоит, поскольку болезнь способна прогрессировать. Без лечения хроническая венозная недостаточность может осложняться липодерматосклерозом, венозной экземой и даже трофическими язвами.

Для профилактики рекомендуется не находиться в одной позе часами. Во время рыбалки полезно периодически вставать, немного пройтись, сделать несколько простых движений стопами и голенями. Дополнительно снизить нагрузку на вены помогает компрессионный трикотаж. Во время длительной рыбалки, автомобильных поездок или авиаперелётов рекомендуется использовать компрессионные гольфы или чулки с давлением у лодыжки 10–30 мм рт. ст.

«Так называемый «рыбацкий варикоз» — это не медицинский термин, а образное название проблемы, которая действительно встречается у людей, проводящих много времени без движения. Регулярная ходьба, компрессионный трикотаж и внимательное отношение к первым симптомам позволяют значительно снизить риск развития заболевания или замедлить его прогрессирование», — заключил собеседник Life.ru.

Восемь часов в кресле, а тело уже переживает нехватку кислорода, обезвоживание и застой крови в ногах? Так и есть. Life.ru выяснил, что происходит с организмом в долгом перелёте и как долететь до отпуска без потерь для здоровья.