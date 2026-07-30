В России с сентября начнут маркировать имплантаты для пластической хирургии

Правительство России утвердило новый перечень медицинских изделий, подлежащих обязательной маркировке. Документ вступает в силу с 1 сентября и значительно расширяет номенклатуру товаров, за оборотом которых будет установлен строгий государственный контроль. Об этом передаёт РИА «Новости».

Согласно постановлению, теперь идентификационные средства должны наноситься на обеззараживатели воздуха, бактерицидные установки и рециркуляторы. Также в список включены изделия для пациентов с недержанием, слуховые аппараты (исключая комплектующие), а также продукция для пластической хирургии и косметологии — филлеры и мезонити. В перечень вошли компьютерные томографы, коронарные стенты, шприцы, инфузионные системы, салфетки, медицинские маски, перчатки и лабораторные пробирки. Кроме того, маркировка станет обязательной для ортопедической обуви, стелек и корригирующих вкладок.

В правительстве пояснили, что внедрение маркировки направлено на защиту населения от контрафакта и фальсификата, гарантию подлинности и качества продукции, а также на создание прозрачной системы прослеживаемости медицинских изделий на всех этапах оборота — от производства до реализации конечному потребителю.

Ранее Life.ru писал, что в России планируют маркировать частные медицинские клиники и магазины для информирования потребителей. Как сообщил председатель ЦРПТ Михаил Дубин, совместно с «Общественной потребительской инициативой» в Москве запускают пилотный проект. На входе в клинику или магазин будут размещены наклейки с QR-кодами. Сканирование кода откроет карточку объекта, где будут указаны сведения о документации и работе в системе маркировки.