США официально подтвердили удары по Ирану в ночь на 30 июля

«Силы США начали наносить удары по Ирану в 20:00 по времени восточного побережья США. Удары наносятся в ответ на вчерашнюю попытку Ирана атаковать американских военных на Ближнем Востоке», — уточнили в СЕНТКОМ.

Напомним, Вооружённые силы Соединённых Штатов начали очередную серию ударов по объектам Ирана в провинции Фарс. До этого Центральное командование ВС США заявило о том, что военные перенаправили 20 коммерческих судов после возобновления морской блокады Ирана. Операции проходят в акватории Ближнего Востока. США вмешались в движение как минимум 24 судов. Помимо смены маршрута 20 кораблей, военные США вывели из строя два судна и поднялись на борт ещё двух.