Информация о минировании здания мэрии Якутска не подтвердилась

Специалисты не обнаружили взрывных устройств и посторонних предметов в здании мэрии Якутска. Об итогах проверки городская администрация сообщила в «Максе».

«В 09:50 (03:50 мск. — Прим. Life.ru) проверочные мероприятия правоохранительными органами в здании окружной администрации города Якутска завершены. По результатам обследования взрывных устройств и посторонних предметов не обнаружено», — говорится в сообщении.

Сотрудники вернулись на рабочие места, мэрия продолжила работу в обычном режиме. Власти открыли движение по улице Курашова и заявили об отсутствии угрозы для горожан.

Ранее сообщалось, что на электронную почту мэрии поступило анонимное сообщение о взрывном устройстве в здании на проспекте Ленина, 15. Руководство эвакуировало всех сотрудников, а экстренные службы оцепили территорию. На время проверки движение по улице Курашова перекрыли от проспекта Ленина до улицы Ярославского. Жителей и гостей Якутска призвали сохранять спокойствие и следить за официальной информацией.