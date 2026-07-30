Бывшая первая ракетка мира Аранча потеряла €36 млн из-за доверия мужу

Испанская теннисистка Аранча Санчес Викарио потеряла €36 млн призовых после того, как доверила мужу управление финансами. Об этом бывшая первая ракетка мира рассказала газете La Vanguardia.

По словам спортсменки, она занималась только теннисом и не контролировала свои дела, поскольку не разбиралась в них.

«Я доверяла ему, потому что он был отцом моих детей. Я влюбилась вслепую, а он оказался не тем человеком, которым я себе его представляла», — сказала Санчес Викарио.

В 2024 году суд Барселоны признал теннисистку и её бывшего мужа виновными в сокрытии активов. Санчес Викарио получила два года условно. Сейчас она направляет половину заработка от тренерской работы на погашение долгов.

Санчес Викарио 54 года, карьеру она завершила в 2002 году. Испанка выиграла 29 одиночных турниров WTA, трижды побеждала на Открытом чемпионате Франции и один раз — на Открытом чемпионате США.

Ранее заслуженный тренер России по теннису Андрей Ольховский поделился впечатлениями от финала Уимблдона-2026. Итальянец Янник Синнер переиграл немца Александра Зверева в четырёх партиях — 6:7 (9:7), 7:6 (7:2), 6:3, 6:4. Наставник отметил, что исход встречи был предсказуем: прежде Зверев ни разу не обыгрывал своего соперника. Тем не менее специалист увидел прогресс в игре Саши: действовал смело, и первый сет показал, что при должной скорости и уверенности немец способен навязывать борьбу даже Синнеру и Карлосу Алькарасу.