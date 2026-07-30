Около 95,2 тыс. домов в Японии остаются без водоснабжения после землетрясения

Около 95,2 тыс. домохозяйств в префектуре Кумамото остаются без водоснабжения после землетрясения магнитудой 7,1, произошедшего 28 июля. Такие данные приводятся в седьмом отчёте Министерства государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии (MLIT).

Согласно документу, перебои с водоснабжением сохраняются в 11 муниципалитетах префектуры. Число домохозяйств, столкнувшихся с отключением воды, в первые дни после землетрясения достигало примерно 108,1 тыс. Наибольшее количество отключений зафиксировано в Яцусиро — около 25,3 тыс. домохозяйств, Уки — около 18 тыс., Хитоеcи — около 15 тыс., Уто — около 12,2 тыс. и Камиамакуса — около 7,7 тыс. В городе Кумамото, где проживает крупнейшее число жителей региона, без воды остаются около 8,7 тыс. домохозяйств.

В большинстве случаев причиной стали повреждения водопроводных труб. В ряде районов также сохраняются проблемы с качеством воды: власти ввели ограничения на её использование в качестве питьевой из-за помутнения. Для помощи пострадавшим направляют аварийные бригады и водовозы. Японская ассоциация водоснабжения и подразделения инфраструктурного ведомства организовали подачу воды в районы, где находятся жители, больницы и эвакуационные центры.

Кроме того, глава Канцелярии Кабинета министров Японии Минору Кихара заявил, что число погибших после землетрясения в японской префектуре Кумамото достигло 28 человек, включая случаи, по которым проверяется возможная связь смерти с последствиями стихии.

После землетрясения магнитудой 7,1, произошедшего 28 июля, в регионе продолжается серия афтершоков. К 00:00 мск 30 июля было зарегистрировано 57 афтершоков с интенсивностью толчков от 3 баллов и выше по японской шкале сейсмической силы.

Ранее у японского острова Кюсю, который накануне пострадал от мощных подземных толчков, произошло новое землетрясение магнитудой 5,8. Эпицентр находился в районе префектуры Кумамото. Землетрясение зафиксировали 29 июля в 22:19 по местному времени. Его очаг залегал на небольшой глубине.