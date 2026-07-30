Марочко: Российские бойцы вступили в бои за Кияницу и Храповщину

Российские военные, закрепившись в населённом пункте Новая Сечь, который находится на территории Сумской области, перешли к активным боевым действиям на новых участках. Их интересуют сразу два соседних населённых пункта: Кияница и Храповщина. Данную информацию ТАСС подтвердил военный эксперт Андрей Марочко.

Освобождение Новой Сечи стало возможным благодаря предварительному установлению контроля над Иволжанским. После этого военнослужащие РФ перешли к наступательным действиям на северо-восточном направлении.

«Наши военнослужащие развивают успех северо-восточнее от Иволжанского. И сейчас за два населённых пункта — это Кияница и Храповщина — уже завязались бои. По тактике действий наших военнослужащих предполагаю, что на данном направлении сейчас выравнивается линия боевого соприкосновения для дальнейшего продвижения в южном направлении», — отметил Марочко.

Ранее в населённом пункте Торское российские штурмовики с помощью трофейных раций выманили две группы эвакуации Вооружённых сил Украины. Бойцы вошли на опорный пункт ВСУ, где ранее отработали российские операторы беспилотников. Там штурмовики нашли рации противника и запросили эвакуацию. К ВС РФ выдвинулась группа эвакуации. Сдаваться они не захотели, были уничтожены. Позднее к опорному пункту подошла вторая группа ВСУ. Она также отказалась сложить оружие, после чего российские бойцы уничтожили её.