Супруги из Британии нашли более £1 тыс. в замурованной комнате собственного дома

Супруги из Британии нашли более £1 тыс. (более 104 тысяч рублей) в замурованной комнате старинного дома. Об этом рассказало издание Newsweek.

Луиза и её муж Дэн живут в доме, построенном до 1900 года. В подвале они обнаружили заложенный кирпичами проход. За стеной находилась комната, заполненная углём. Разбирая уголь, Дэн нашёл банку из-под краски с запахом аммиака. Супруги несколько месяцев не решались её открыть. Позднее они сделали это вместе с детьми.

Внутри лежала пачка банкнот номиналом пять фунтов стерлингов, выпущенных в 1970-х годах. Общая сумма превысила £1 тыс. Семья высушила деньги, сыграла ими в «Монополию», а затем отнесла банкноты в банк. Незадолго до находки Луиза потеряла работу. Деньги помогли семье оплатить счета и снизить финансовую нагрузку на несколько недель.

Ранее в Москве подростки нашли сумку с 88 тысячами долларов (более 7 млн рублей) и устроили костёр из денег. Несовершеннолетние наткнулись на дорогую находку в Мещанском районе столицы. Школьники не стали сообщать взрослым о сумке, набитой купюрами в 100 долларов. Вместо этого часть денег они поделили между собой, а остальные сожгли.