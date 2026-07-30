Турецкие буксиры сняли с мели сухогруз в Дарданеллах

Сухогруз Pilatus Marine, застрявший в проливе Дарданеллы, удалось вывести с мели после спасательной операции турецких служб. Об этом сообщает Главное управление турецкой береговой охраны.

Буксиры сняли сухогруз с мели. Видео © X / KEGM

Инцидент произошёл во время прохода через пролив: 190-метровый корабль остановился из-за технической неисправности. После сигнала от экипажа к месту происшествия прибыли два спасательных буксира Главного управления береговой охраны Турции — Rescue-16 и Rescue-19. Перед началом работ специалисты проверили состояние судна с привлечением водолазов. На время операции власти ограничили движение через пролив Чанаккале в обоих направлениях.

После завершения подготовительных мероприятий спасателям удалось снять Pilatus Marine с мелководья и вернуть его на воду. Судно вывели из района происшествия под сопровождением буксира KIYEM-1 при координации центра управления движением в Чанаккале.

Напомним, в турецком проливе Дарданеллы произошёл инцидент с участием сухогруза Pilatus Marine, следовавшего из Сирии в РФ. 190-метровое судно под флагом Сан-Марино потеряло ход из-за отказа двигателя и село на мель. Сам инцидент не сказался на движении других кораблей.