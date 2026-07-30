Известный бодибилдер застрелил родителей и тяжело ранил 13-летнего брата

В Мексике бодибилдер Анхель Родригес Мора застрелил своих родителей и тяжело ранил младшего брата. Об этом пишет Need To Know. Всё произошло рано утром 26 июля в городе Сан-Педро-Чолула в штате Пуэбла.

30-летний спортсмен выстрелил в родственников из пистолета, а затем сам вызвал скорую и полицию. Отца и мать спасти не удалось, а 13-летний брат сейчас находится в больнице в тяжёлом состоянии. Приехавшие на место медики и полицейские заявили, что Мора вёл себя странно.

«Входите в мой дом. Входите и узрите, как Господь призвал меня, чтобы я исполнил его волю. Вознеситесь в мой рай», — сказал Анхель.

Его арестовали. Сейчас полиция проверяет информацию, что ранее бодибилдер избивал членов семьи. Известно, что за две недели до нападения он вышел из реабилитационного центра для наркозависимых.

Анхель Мора был известен в местном фитнес-сообществе: работал тренером в спортзале и вёл блог о бодибилдинге с 13 тысячами подписчиков.

Ранее в бразильском штате Баия нашли мёртвыми победительницу конкурса красоты Улиссиас Марчелли Коуто Флорес Кардиал и её молодого человека Винисиуса Соузы де Карвалью. Следствие считает, что пару могли похитить, а потом убить.