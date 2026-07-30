Причиной заражения старшей смены в лагере под Новосибирском стал энтеровирус

Массовое недомогание детей в лагере «Чкаловец» под Новосибирском вызвала занесённая на территорию энтеровирусная инфекция. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

«Причиной заболеваемости стал занос инфекции в лагерь», — говорится в сообщении ведомства.

Специалисты начали эпидемиологическое расследование и противоэпидемические мероприятия.

Для проверки взяли пробы питьевой воды, продуктов, воды из открытого водоёма, смывы с оборудования пищеблока и образцы дезинфицирующих растворов. Детей, которые могли заразиться, досрочно отправили домой под наблюдение врачей.

Ранее сообщалось, что отдыхающие жаловались на высокую температуру, слабость, рвоту и сыпь. Нескольких несовершеннолетних госпитализировали в инфекционную больницу.

Следственный комитет начал процессуальную проверку. При этом в ведомстве отметили, что руководство учреждения отреагировало на ситуацию своевременно.

Напомним, старшую смену лагеря «Чкаловец» под Новосибирском досрочно завершили после выявления инфекции. Шестеро детей пожаловались на высокую температуру, боль в горле и высыпания. При этом ребята помладше остаются в лагере, поскольку с заразившимися они не контактировали.