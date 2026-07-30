В Крыму назвали ключевое условие для мира на Украине
Константинов: Для мира на Украине ключевым условием будет смена власти в Киеве
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Смена действующей власти в Киеве могла бы стать одним из условий установления мира на Украине. Такое мнение в беседе с РИА «Новости» высказал глава крымского парламента Владимир Константинов.
Политик считает, что нынешнее украинское руководство не заинтересовано в прекращении боевых действий и не способно обеспечить долгосрочное урегулирование.
«Только смена нынешнего киевского режима может стать залогом мира на Украине», — заявил Константинов.
По его словам, возможные договорённости должны быть подкреплены надёжными гарантиями и учитывать национальные интересы России, а также требования её безопасности.
Ранее военный корреспондент Евгений Поддубный заявил, что победа России в ходе специальной военной операции станет началом борьбы за справедливый мир. По его словам, нашей стране ещё предстоит побороться за своё видение миропорядка.
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