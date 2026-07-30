Смена действующей власти в Киеве могла бы стать одним из условий установления мира на Украине. Такое мнение в беседе с РИА «Новости» высказал глава крымского парламента Владимир Константинов.

Политик считает, что нынешнее украинское руководство не заинтересовано в прекращении боевых действий и не способно обеспечить долгосрочное урегулирование.

«Только смена нынешнего киевского режима может стать залогом мира на Украине», — заявил Константинов.

По его словам, возможные договорённости должны быть подкреплены надёжными гарантиями и учитывать национальные интересы России, а также требования её безопасности.

Ранее военный корреспондент Евгений Поддубный заявил, что победа России в ходе специальной военной операции станет началом борьбы за справедливый мир. По его словам, нашей стране ещё предстоит побороться за своё видение миропорядка.