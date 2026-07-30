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30 июля, 06:01

В Крыму назвали ключевое условие для мира на Украине

Константинов: Для мира на Украине ключевым условием будет смена власти в Киеве

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pandora Pictures

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pandora Pictures

Смена действующей власти в Киеве могла бы стать одним из условий установления мира на Украине. Такое мнение в беседе с РИА «Новости» высказал глава крымского парламента Владимир Константинов.

Политик считает, что нынешнее украинское руководство не заинтересовано в прекращении боевых действий и не способно обеспечить долгосрочное урегулирование.

«Только смена нынешнего киевского режима может стать залогом мира на Украине», — заявил Константинов.

По его словам, возможные договорённости должны быть подкреплены надёжными гарантиями и учитывать национальные интересы России, а также требования её безопасности.

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