«Ситуация нешуточная»: Лавров заявил о борьбе всего Запада против России
Лавров заявил, что весь западный мир ополчился на Россию
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На Россию ополчился весь западный мир, который называет себя «цивилизованным». Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью ТАСС.
«Ситуация нешуточная. Президент этого не скрывает. На нас ополчился весь “цивилизованный”, так сказать, мир, который так себя сам называет», — подчеркнул глава МИД.
По словам Лаврова, США, Великобритания и другие западные государства ведут борьбу против России через Украину. Министр отметил, что для Киева продолжают разрабатывать и производить новое высокотехнологичное вооружение, включая противоракетные системы.
Глава МИД также обвинил европейские страны в поддержке антироссийских организаций за рубежом. По его мнению, их деятельность направлена на то, чтобы спровоцировать внутренние конфликты и раскол российского общества.
Лавров заявил, что находящиеся за границей противники российских властей собирают средства на продолжение «подпольной борьбы». Он призвал серьёзно относиться к действиям Запада и не считать происходящее обычным политическим противостоянием.
Ранее Life.ru рассказывал, почему Лавров назвал нынешнее противостояние беспрецедентным для России. Министр отмечал, что прежде страна участвовала в крупных войнах вместе с союзниками, а теперь вынуждена самостоятельно противостоять практически всему западному блоку.
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