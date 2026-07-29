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Регион
29 июля, 10:58

«Ситуация нешуточная»: Лавров заявил о борьбе всего Запада против России

Лавров заявил, что весь западный мир ополчился на Россию

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

На Россию ополчился весь западный мир, который называет себя «цивилизованным». Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью ТАСС.

«Ситуация нешуточная. Президент этого не скрывает. На нас ополчился весь “цивилизованный”, так сказать, мир, который так себя сам называет», — подчеркнул глава МИД.

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По словам Лаврова, США, Великобритания и другие западные государства ведут борьбу против России через Украину. Министр отметил, что для Киева продолжают разрабатывать и производить новое высокотехнологичное вооружение, включая противоракетные системы.

Глава МИД также обвинил европейские страны в поддержке антироссийских организаций за рубежом. По его мнению, их деятельность направлена на то, чтобы спровоцировать внутренние конфликты и раскол российского общества.

Лавров заявил, что находящиеся за границей противники российских властей собирают средства на продолжение «подпольной борьбы». Он призвал серьёзно относиться к действиям Запада и не считать происходящее обычным политическим противостоянием.

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Ранее Life.ru рассказывал, почему Лавров назвал нынешнее противостояние беспрецедентным для России. Министр отмечал, что прежде страна участвовала в крупных войнах вместе с союзниками, а теперь вынуждена самостоятельно противостоять практически всему западному блоку.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Марина Фещенко
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