ВСУ признали, что не смогли сбить ни одного «Циркона» и 89% российских ракет

В ходе ночной атаки ВС РФ украинские силы противовоздушной обороны сумели перехватить лишь одну из девяти запущенных баллистических ракет. При этом им не удалось сбить ни один гиперзвуковой «Циркон». Соответствующие данные опубликованы украинским военным командованием.

Утверждается, что также были сбиты 54 из 61 крылатой ракеты и 265 из 284 беспилотников. Основными направлениями удара названы Киевская и Львовская области.

«Зафиксировано попадание 3 противокорабельных, 6 баллистических и 2 крылатых ракет, а также 17 ударных БпЛА на 20 локациях», — говорится в сообщении.

В ВСУ отметили, что особенностью атаки стало одновременное применение разных типов вооружения с нескольких направлений.

Ракета «Циркон» (3M22) — российская гиперзвуковая противокорабельная крылатая ракета со скоростью до 8–9 Махов, использующая прямоточный воздушно-реактивный двигатель. Дальность полёта, по открытым данным, составляет до 1000 км, высота — 30–40 км по аэробаллистической траектории, что делает её практически неуязвимой для современных систем ПВО. Носителями выступают подводные лодки проекта «Ясень-М», надводные фрегаты проекта 22350 и береговые комплексы. Созданная как ответ на глобальную ПРО США, ракета была принята на вооружение в 2023 году для гарантированного поражения авианосных ударных групп.

Ранее Life.ru сообщал, что в ночь на 30 июля взрывы прогремели в Киеве, Кривом Роге и Полтаве. По данным онлайн-карты Минцифры Украины, воздушную тревогу объявляли в столице и восьми областях страны.