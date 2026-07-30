Серкана Болата допросили в Турции по делу об участии в ОПГ

Турецкого актёра Керема Бюрсина (известен по роли Серкана Болата в сериале «Постучись в твою дверь» допросили в рамках расследования деятельности организации Ahbap. Об этом сообщает DiziMedia со ссылкой на данные следствия.

Звезду сериала «Постучись в мою дверь» доставили в полицию 29 июля вместе с несколькими известными артистами. Среди них Берна Лачин, Эда Эдже, Фарах Зейнеп Абдулла и Ирем Хэлваджиоглу.

По предварительным данным, правоохранители проверяют, мог ли Бюрсин быть участником группировки или передавать ей информацию. При этом обвинения актёру пока не предъявлены, речь идёт только о допросе.

Следствие продолжает устанавливать возможную роль каждого из фигурантов. В случае доказательства причастности подозреваемым могут грозить суровые сроки, вплоть до пожизненного заключения.

Ранее Life.ru рассказывал, что известная турецкая актриса Ханде Эрчел дала показания в рамках резонансного дела о наркотиках. Она утверждала, что не имеет никакого отношения ни к употреблению, ни к распространению запрещённых веществ.