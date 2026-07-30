Медицина обошла IT в рейтинге популярных направлений у выпускников

Литература стала самым пугающим экзаменом для выпускников в 2026 году, а большинство планируют поступать в университеты. Самыми популярными направлениями оказались медицина, экономика и IT. К таким выводам пришли аналитики платформы «Умскул», результаты исследования есть у «Газеты.ru».

92% опрошенных школьников после окончания школы нацелены на получение высшего образования. При этом 60% рассчитывают только на бюджетные места, и лишь 9% готовы рассматривать исключительно платное обучение.

Среди вузов лидирует СПбГУ — его выбрали 16% респондентов. Чуть уступают НИУ ВШЭ (15%) и МГУ имени Ломоносова (14%). Эти три университета составляют ядро предпочтений абитуриентов.

Медицина и здравоохранение оказались самым востребованным направлением — 18% опрошенных назвали специальности в этой сфере (лечебное дело, стоматология, педиатрия, фармация). Почти столько же — 17% — планируют связать карьеру с экономикой, управлением и бизнесом. Замыкает тройку IT и компьютерные науки с 16% (программная инженерия, искусственный интеллект, веб-разработка).

Гуманитарные и языковые направления интересуют 15% выпускников, естественные науки — 12%, инженерные специальности — 9%. Меньше всего голосов набрали право и безопасность (8%), психология (6%), педагогика (6%) и творческие профессии (4%).

Почти треть (30%) начали готовиться к ЕГЭ только летом перед 11-м классом. 25% приступили в 10-м, ещё 17% — в сентябре выпускного года. При этом 67% признались, что хотели бы стартовать раньше.

Самым страшным экзаменом школьники назвали литературу — 7 баллов из 10. Следом идут обществознание и английский (по 6 баллов). Парадокс: именно по литературе 40% выпускников получили результат выше собственных ожиданий.

А ранее россиянам раскрыли, сколько баллов ЕГЭ нужно для поступления в лучшие вузы России. По словам специалиста, в этом году число выпускников с результатом выше 70 баллов на ЕГЭ выросло. Такие школьники имеют хорошие шансы на поступление в ведущие вузы страны.