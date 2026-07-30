«Выгрызают кожу»: Агрессивные мошки массово атакуют россиян почти во всех регионах

В разгар лета почти во всех регионах России активизировалась мошкара, встречающаяся не только у водоёмов, но и во дворах многоэтажек. Как сообщает SHOT, после контакта с этими насекомыми люди жалуются на острую боль, зуд и высокую температуру.

Агрессивные мошки атакуют россиян. Видео © SHOT

Как пишет телеграм-канал, жительница Подмосковья подверглась нападению дважды за две недели. В первый раз развился мощный отёк, а во второй — возникла такая пульсация в спине, что пострадавшая не могла уснуть.

В Ростове-на-Дону четырёхлетняя девочка получила повреждение руки накануне дня рождения. Спустя пару часов поражённое место покраснело, а показатели на градуснике поднялись до 39 градусов.

Ребёнка осмотрел специалист. Медик отметил, что семье ещё повезло: наиболее опасны укусы в губы, нос, глаза и yf внутренней поверхности бедра, где припухлость развивается особенно стремительно.

Врачи объясняют сильные последствия механизмом атаки. В отличие от комара, мошка не прокалывает покров, а выгрызает микроскопический фрагмент ткани, впрыскивая слюну с анестезирующими и антикоагулянтными веществами.

Именно этот состав позже провоцирует длительное жжение, отёк и зуд, способные сохраняться до семи дней. Тяжелее всего подобные инциденты переносят несовершеннолетние, аллергики и люди с гиперчувствительностью.

При подъёме температуры, стремительном увеличении припухлости, проблемах с дыханием или общем ухудшении состояния необходимо незамедлительно обратиться за помощью к врачам.