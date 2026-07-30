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30 июля, 09:05

Корочка — да, жир — нет: Учёные придумали невредный способ жарки картошки фри

Science Daily: Микроволны помогли сократить жирность картофеля фри при жарке

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Brent Hofacker

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Brent Hofacker

Учёные придумали, как готовить картофель фри одновременно в горячем масле и с помощью микроволн, чтобы уменьшить количество впитываемого жира. Исследование, опубликованное в Science Daily, провели специалисты Университета Иллинойса в Урбана-Шампейн совместно с коллегами из Вашингтонского университета.

Микроволновая энергия быстрее нагревает влагу внутри ломтиков и создаёт поток пара наружу. За счёт повышенного давления масло хуже проникает в образующиеся поры, а время приготовления его количество уменьшается.

Эксперименты показали, что такой метод действительно снижает жирность продукта. Однако при использовании одних микроволн картофель остаётся мягким и не получает хрустящей корочки, за которую мы его так любим.

«Для получения хрустящей текстуры и вкуса необходим традиционный нагрев», — пояснил руководитель исследования Паван Сингх Такхар.

Поэтому учёные предложили гибридную фритюрницу: обычная жарка отвечает за румяную поверхность и хруст, а микроволны ускоряют удаление воды и ограничивают поглощение масла. По мнению авторов, технологию можно адаптировать для пищевых производств без чрезмерных затрат.

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Кстати, ранее учёные выяснили, что тайком взятая у приятеля картошка фри действительно вкуснее любой другой. Здесь свою роль играет риск быть пойманным. Эксперты связывают эффект с ощущением запретного плода, возбуждением и эмоциями, которые меняют восприятие еды, хотя сам продукт остаётся прежним.

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Владимир Озеров
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