Автобус с юными хоккеистами попал в аварию в Татарстане, есть раненые

В Татарстане легковой автомобиль столкнулся с автобусом, перевозившим юных хоккеистов. Об этом сообщила пресс-служба республиканской прокуратуры.

Ситуация на месте аварии. Видео © Telegram / Прокуратура ТАТАРСТАНА

Авария произошла сегодня на трассе «Казань — Оренбург — Боровое Матюшино» в границах Лаишевского района.

По предварительной версии, водитель Ford Focus допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного потока. Там он врезался в маршрутный автобус марки Ford, в салоне которого находилась детская команда по хоккею.

В результате происшествия есть раненые. Информация о количестве пострадавших и степени тяжести травм уточняется. Для координации работы оперативных служб на место выехал районный прокурор Андрей Наумов.

На днях Life.ru рассказывал, как в Ярославле на проспекте Октября произошло столкновение рейсового Volgabus и автомобиля «Газель». Насколько известно, мужчина за рулём автобуса совершил наезд на припаркованный фургон, из-за чего тот завалился на бетонное ограждение. В результате инцидента травмы получили шесть человек.