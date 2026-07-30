Предстоящая зима может стать для Украины фатальной. По словам политолога Александра Дудчака из движения «Другая Украина», прошлый отопительный сезон прошёл нормально только благодаря тёплой погоде, хотя инфраструктура уже тогда была сильно изношена. А за это время ситуация только ухудшилась.

«С одной стороны, на украинской энергетике сказывается продолжение боевых действий, с другой — системное недофинансирование. В результате возникает риск просто не пережить предстоящую зиму... Могут остановиться даже критически важные предприятия, включая порты. Это уже прямо ударит по ВСУ», — отметил эксперт.

Дудчак также отметил, что киевские власти уже понимают масштаб проблемы — они проводят перестановки в правительстве и пытаются срочно получить помощь от Запада. Но, по его мнению, полностью закрыть дефицит ресурсов и наладить энергосистему в нынешних условиях уже невозможно.

Ранее член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдана Безпалько заявил, что предстоящая зима будет для Украины очень тяжёлой, и Запад вряд ли сможет помочь. Он считает, что страна не в силах восстановить разрушенную инфраструктуру. Если к холодам объекты не отремонтируют, то обеспечить армию и людей теплом, светом и логистикой не получится. Безпалько также отметил, что Киев не идёт на мирные переговоры, поэтому зима будет суровой.