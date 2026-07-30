Кирилл Сафонов пожаловался на самочувствие после возвращения в Израиль

Кирилл Сафонов вернулся в Израиль из Нью-Йорка, где уже десять лет живёт его дочь Анастасия. Оказавшись дома, актёр признался, что испытывает некоторые проблемы с самочувствием. Всё дело в джетлаге — артист не спал нормально несколько дней, и теперь ему необходимо «договориться со своим организмом».

«Вторая ночь без сна, а завтра утром — работа. Видимо, ответственность ещё в Нью‑Йорке, а тело уже вернулось домой. Но и у этой бессонницы есть свои плюсы. Тишина», — написал Сафонов в социальных сетях.

Напомним, уже несколько лет Кирилл Сафонов живёт за границей. Ранее он посетил США, а когда его дочь улетела в Италию, то понял, что такое «нью-йоркское одиночество».