«Ты где?» или «Это не я!» Раскрыта загадка звуковой иллюзии в игрушечном пианино с Чебурашкой

Люди по-разному слышат фразу из игрушечного пианино с Чебурашкой из-за особенностей работы мозга. Одним кажется, что персонаж говорит «Ты где?», другим — «Это не я!», объяснил нейрофизиолог Михаил Лебедев. Эксперт проверил запись, замедлив и ускорив видео. По его словам, при замедлении больше слышится «Это не я!», а при ускорении — «Ты где?».

Учёный раскрыл причину звуковой иллюзии. Видео © TikTok / eliseevapln

Лебедев отметил, что мозг сначала пытается определить количество слогов, а затем достраивает наиболее вероятную фразу. Такой механизм описывает Байесовская теория перцепции: восприятие не просто фиксирует реальность, а постоянно строит гипотезы на основе прошлого опыта и новых сигналов.

Именно поэтому искажённый голос Чебурашки запускает слуховую иллюзию. Из-за плохого качества звука мозг «додумывает» недостающие детали, и разные люди слышат в одной и той же записи разные слова, заключил собеседник «Газеты.ru».

Ранее психолог объяснил, как мозг создаёт иллюзию вещих снов. По его словам, вещих снов не существует, мозг в действительности просто просчитывает множество сценариев, один которых случайно может совпасть с реальностью.