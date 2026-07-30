Бен Аффлек ответил на вопрос об индейках и сорвал куш в популярном телешоу

Голливудский актёр Бен Аффлек выиграл $1 млн в шоу «Кто хочет стать миллионером». Вместе с ним победителем стал многократный победитель викторины Jeopardy! Джейми Динг. Об этом сообщает Rolling Stone.

В финальном раунде им нужно было ответить на вопрос об именах индеек, которых традиционно помилуют президенты США на День благодарения. Игроки взяли подсказку у ведущего Джимми Киммела, затем попытались позвонить знакомому, но тот не взял трубку. В итоге они доверились совету Киммела и ответили «Spaghetti & Meatbal» («Спагетти с фрикадельками»). Этот ответ принёс им главный приз.

Весь выигрыш пойдёт в благотворительный фонд «Инициатива Восточного Конго», который Аффлек основал в 2009 году. Год назад его друг Мэтт Дэймон также выиграл $1 млн в этом же шоу.

Ранее во Флориде объявили о рекордном выигрыше в лотерею — 800 миллионов долларов. Это третий по величине приз в истории розыгрышей. Счастливчик угадал все шесть чисел: 34, 48, 49, 59, 70 и мега-шар 12. Личность победителя не раскрывается. Ему предстоит выбрать: получать деньги ежегодно в течение 30 лет или забрать всю сумму сразу.