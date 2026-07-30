Мельниченко: 15 БПЛА атаковали склад Wildberries под Пензой, часть сбили

В Пензе логистический центр атаковали 15 украинских беспилотников. Часть дронов удалось сбить на подлёте, но остальные достигли цели, сообщил губернатор Олег Мельниченко. В результате атаки пострадали четыре человека, 226 сотрудников предприятия эвакуировали.

«Лично находясь на месте для координации действий оперативных служб, видел, как некоторые граждане снимали происходящее на телефоны. Хочется верить, что они делали это без злого умысла и намерения распространять видеозаписи», — написал глава региона.

Губернатор находится на месте происшествия и координирует действия оперативных служб. Последствия атаки ликвидируются.

Напомним, что в Пензенской области из-за удара БПЛА эвакуировали более 200 человек со склада Wildberries. Через несколько часов вспыхнул ещё один логистический объект компании — в Сарапуле. Следком завёл дела о терактах по фактам атак на склады в двух регионах.