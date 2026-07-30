«Напоминания о ценности жизни»: В Госдуме нашли способ уменьшить количество ДТП

Регионы нужно обязать ежегодно размещать социальные билборды о безопасности детей на дорогах. Такую инициативу предложил зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш. По его словам, многие трагедии с участием детей происходят из-за превышения скорости.

Депутат считает, что предупреждающие щиты нужно устанавливать вдоль федеральных и региональных трасс, рядом со школами, детскими садами, пешеходными переходами и на аварийных участках. Он предложил закрепить единый набор слоганов и визуальных образов, например, с изображением ребёнка и фразами вроде «Сбавьте скорость — сохраните жизнь».

При этом регионы смогут добавлять собственные варианты, но базовый стандарт должен быть обязательным. Финансировать проект предлагается через региональные дорожные фонды, а также за счёт операторов наружной рекламы, которые могли бы предоставлять часть площадей бесплатно или по льготной цене. По мнению парламентария, постоянные билборды будут эффективнее разовых акций и помогут системно напоминать водителям о рисках.

«Исследования показывают, что визуальные напоминания о ценности жизни снижают скорость в среднем на 5–10% на опасных участках. А социальная реклама с участием детей вызывает эмоциональный отклик даже у самых агрессивных водителей», — заключил собеседник NEWS.ru.

Кстати, согласно статистике ГИБДД, число водителей, скрывшихся с места ДТП в России, увеличилось почти на 7% с начала года. В результате таких аварий погибли 39 человек, а 832 получили ранения.