Создателя «Аладдина» спасли с вершины горы в Аризоне

Обладатель премии «Оскар» аниматор Глен Кин был экстренно эвакуирован вертолётом с вершины горы Мамми в Аризоне после того, как ему внезапно стало плохо во время похода с внуками. Пожарная служба опубликовала видео спасательной операции, назвав её примером сложной работы технических спасателей в экстремальных условиях.

Оскароносный аниматор Глен Кин эвакуирован вертолётом с горы в Аризоне. Видео © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Phoenix Fire Department

72-летний Кин рассказал, что во время прогулки по сужающейся тропе он понял, что не может продолжать путь и нуждается в помощи. Он позвал на помощь, и на место вылетел спасательный вертолёт пожарной службы Финикса. Кина подняли на борт на веревке и доставили в безопасную зону. Сам аниматор поблагодарил спасателей и признался, что во время подъёма на вертолёте оглядывал места, где лазил в детстве.

«Господи, спасибо тебе. Это было настоящее благословение — иметь такую команду. И они действительно рисковали своими жизнями на краю этого узкого уступа», — сказал он.

В пожарной службе уточнили, что сообщение о туристе с головокружением поступило около восьми утра. Температура в это время уже достигала 33 градусов. Кин отказался от дальнейшей медицинской помощи. Капитан пожарной службы Тодд Келлер предупредил туристов о важности осторожности в жаркую погоду.

«Вы подвергаете опасности не только себя, но и своих пожарных и сотрудников экстренных служб», — отметил он.

Глен Кин известен по работе над мультфильмами «Аладдин», «Красавица и чудовище» и «Русалочка». В 2018 году он получил «Оскар» за короткометражный фильм «Дорогой баскетбол», который создал вместе с покойным Коби Брайантом.

Ранее в центре Петропавловска-Камчатского спасатели подняли на вершину Никольской сопки двоих туристов, которые не смогли самостоятельно спуститься. Молодые люди приехали на Камчатку из другого региона. Во время прогулки они оказались на участке, откуда не могли выбраться без помощи. Спасатели нашли их на склоне, использовали альпинистское снаряжение и по очереди подняли туристов наверх.