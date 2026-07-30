Отец Эми Уайнхаус проиграл суд её подругам и должен теперь каждой по миллиону

Лондонский суд обязал Митча Уайнхауса, отца покойной певицы Эми Уайнхаус, выплатить около 950 тысяч фунтов стерлингов (примерно 101 млн рублей) двум подругам дочери — Наоми Перри и Кэтрион Горлей. Поводом стал иск, который Уайнхаус подал против них за продажу с аукциона личных вещей певицы, однако суд признал его необоснованным, пишет газета The Guardian.

В ходе заседания судья Сара Кларк указала, что иск был «заведомо слабым» и подан умышленно, несмотря на то что Уайнхаус знал о планируемых торгах и не вмешивался до их завершения. Женщины, в свою очередь, настаивали, что получили вещи в подарок или на временное хранение и действовали открыто.

С 2021 по 2023 год они реализовали 155 лотов, включая сценические наряды, обувь и аксессуары, в том числе платье из последнего тура певицы. Ранее суд уже отклонил иск Уайнхауса, а теперь обязал его покрыть судебные издержки.

Эми Уайнхаус ушла из жизни 23 июля 2011 года в возрасте 27 лет. Причиной смерти стала алкогольная интоксикация. Её самый известный альбом Back to Black принёс певице премию «Грэмми» и мировую славу.

Ранее победительница «Битвы экстрасенсов» Джулия Ванг подала иск к блогеру Кириллу Хайкину на 5 млн рублей за защиту чести и достоинства. Причиной стали обвинения в травле. Хайкин утверждает, что Ванг использовала фейковые аккаунты, угрожала ему и его близким. По его словам, изначально они сотрудничали, но затем отношения испортились, и начались анонимные преследования.