Склад Wildberries под Пензой охвачен огнём на 62 тыс. квадратов после атаки ВСУ

Возникший после налёта дронов ВСУ пожар на складском комплексе Wildberries в Пензенской области распространился на 62 тысячи квадратных метров. Об этом доложил глава региона Олег Мельниченко.

К ликвидации привлекли значительные ресурсы. На месте задействованы свыше ста специалистов личного состава. Также в тушении участвуют пятьдесят единиц техники. Дополнительно к работе подключили два пожарных поезда.

Напомним, логистический центр в Пензе сегодня подвергся атаке пятнадцати украинских дронов. Часть аппаратов удалось перехватить на подлёте, но остальные врезались в объект. В результате случившегося травмы получили четыре человека, а 226 работников предприятия были экстренно выведены из здания.