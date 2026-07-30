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Регион
30 июля, 10:04

Склад Wildberries под Пензой охвачен огнём на 62 тыс. квадратов после атаки ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / alleks19760526

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / alleks19760526

Возникший после налёта дронов ВСУ пожар на складском комплексе Wildberries в Пензенской области распространился на 62 тысячи квадратных метров. Об этом доложил глава региона Олег Мельниченко.

К ликвидации привлекли значительные ресурсы. На месте задействованы свыше ста специалистов личного состава. Также в тушении участвуют пятьдесят единиц техники. Дополнительно к работе подключили два пожарных поезда.

СК возбудил дела о терактах после атак на склады Wildberries в Пензе и Сарапуле
СК возбудил дела о терактах после атак на склады Wildberries в Пензе и Сарапуле

Напомним, логистический центр в Пензе сегодня подвергся атаке пятнадцати украинских дронов. Часть аппаратов удалось перехватить на подлёте, но остальные врезались в объект. В результате случившегося травмы получили четыре человека, а 226 работников предприятия были экстренно выведены из здания.

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Юрий Лысенко
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