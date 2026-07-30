ВС РФ взяли под контроль четыре населённых пункта в трёх регионах

Подразделения Вооружённых сил России в ходе наступательных действий установили контроль над четырьмя населёнными пунктами в трёх регионах. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ 30 июля.









Группировка «Север» закрепилась в Харьковской области, освободив, а также в Сумской области, где под контроль ВС РФ перешли Могрица и Малая Слобода. В свою очередь, подразделения группировки «Центр» освободили населённый пункт Красноярское в Донецкой Народной Республике.

«Подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населёнными пунктами Могрица и Малая Слободка Сумской области, Юрченково Харьковской области», — говорится в сообщении.

Ранее министерство обороны России сообщило об изменении обстановки на линии фронта, заявив, что подразделения ВС РФ успешно выполнили задачи на двух направлениях — установили контроль над Новой Сечью в Сумской области и освободили Светлое в ДНР.