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Специальная военная операция

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Регион
30 июля, 10:20

ВС РФ взяли под контроль четыре населённых пункта в трёх регионах

Обложка © ТАСС / Александр Полегенько/

Обложка © ТАСС / Александр Полегенько/

Подразделения Вооружённых сил России в ходе наступательных действий установили контроль над четырьмя населёнными пунктами в трёх регионах. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ 30 июля.

  • Могрица. Фото © Минобороны РФ
    Могрица. Фото © Минобороны РФ
  • Малая Слободка. Фото © Минобороны РФ
    Малая Слободка. Фото © Минобороны РФ
  • Юрченково. Фото © Минобороны РФ
    Юрченково. Фото © Минобороны РФ
  • Красноярское. Фото © Минобороны РФ
    Красноярское. Фото © Минобороны РФ

Могрица. Фото © Минобороны РФ

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Группировка «Север» закрепилась в Харьковской области, освободив, а также в Сумской области, где под контроль ВС РФ перешли Могрица и Малая Слобода. В свою очередь, подразделения группировки «Центр» освободили населённый пункт Красноярское в Донецкой Народной Республике.

«Подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населёнными пунктами Могрица и Малая Слободка Сумской области, Юрченково Харьковской области», — говорится в сообщении.

Подразделения «Центра» освободили населённый пункт Красный Кут
Подразделения «Центра» освободили населённый пункт Красный Кут

Ранее министерство обороны России сообщило об изменении обстановки на линии фронта, заявив, что подразделения ВС РФ успешно выполнили задачи на двух направлениях — установили контроль над Новой Сечью в Сумской области и освободили Светлое в ДНР.

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Анастасия Никонорова
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