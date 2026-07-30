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30 июля, 10:22

Поддубный рассказал, как беспилотники меняют концепцию защиты неба на всей планете

Поддубный: Армии по всему миру пересматривают подход к ПВО из-за беспилотников

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В настоящее время все армии мира активно пересматривают свои концепции противовоздушной обороны. Об этом заявил Герой России, военкор Евгений Поддубный в интервью Владимиру Соловьёву.

По его словам, появление новых беспилотных средств затронуло вооружённые силы всех государств. Сейчас в режиме реального времени меняется сама архитектура ПВО.

Военкор выделил две важнейших характеристики для БПЛА — дальность полёта дронов и их способность нести более мощную боевую нагрузку. Оба этих параметра активно развиваются.

Поддубный напомнил, что Украина целенаправленно работает над усилением этих качеств в своих беспилотников. Задача состоит в том, чтобы подобные аппараты могли сравниться с ракетами средней дальности и обладать серьёзной поражающей способностью.

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Life.ru сообщал, что российские войска в ночь на 29 июля и предшествующим вечером нанесли удары по портовой инфраструктуре Украины и плавсредствам, задействованным в перевозках в интересах ВСУ. Главной целью стал Николаев, где на территории местного морского торгового порта беспилотники поразили объекты, использовавшиеся для хранения военного имущества. Кроме того, огневому воздействию подверглись ёмкости с горюче-смазочными материалами, которые направлялись на снабжение украинских формирований.

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Юрий Лысенко
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