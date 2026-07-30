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Регион
30 июля, 10:14

Пашинян заявил, что 2 августа правительство Армении подаст в отставку

Никол Пашинян. Обложка © Life.ru

Никол Пашинян. Обложка © Life.ru

В воскресенье, 2 августа, правительство Армении подаст в отставку в связи с формированием состава по итогам прошедших парламентских выборов. Об этом заявил премьер-министр закавказской республики Никол Пашинян.

«2 августа <...> мы объявим об отставке», — сказал Пашинян, выступая на последнем заседании в этом составе. Президентом Армении станет кандидат на должность премьера, представенный большинством в новом парламенте.

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Матвей Константинов
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