В воскресенье, 2 августа, правительство Армении подаст в отставку в связи с формированием состава по итогам прошедших парламентских выборов. Об этом заявил премьер-министр закавказской республики Никол Пашинян.

«2 августа <...> мы объявим об отставке», — сказал Пашинян, выступая на последнем заседании в этом составе. Президентом Армении станет кандидат на должность премьера, представенный большинством в новом парламенте.

Ранее российская разведка узнала о реальных перспективах Армении вне Евразисйкого экономического союза. Как заявили в СВР, в Брюсселе прекрасно понимают, что республику ждёт глубокий экономический кризис.