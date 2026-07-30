Пашинян заявил, что 2 августа правительство Армении подаст в отставку
Никол Пашинян. Обложка © Life.ru
В воскресенье, 2 августа, правительство Армении подаст в отставку в связи с формированием состава по итогам прошедших парламентских выборов. Об этом заявил премьер-министр закавказской республики Никол Пашинян.
«2 августа <...> мы объявим об отставке», — сказал Пашинян, выступая на последнем заседании в этом составе. Президентом Армении станет кандидат на должность премьера, представенный большинством в новом парламенте.
Ранее российская разведка узнала о реальных перспективах Армении вне Евразисйкого экономического союза. Как заявили в СВР, в Брюсселе прекрасно понимают, что республику ждёт глубокий экономический кризис.
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