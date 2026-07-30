В аэропорту Тюмени ввели ограничения на полёты 30 июля

Аэропорт Рощино в Тюмени временно прекратил принимать и отправлять самолёты. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации 30 июля.

«Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — говорится в заявлении ведомства.

Меры приняты для обеспечения безопасности полётов. Сроки их отмены пока не называются.

Ранее сообщалось, что во Внуково и Домодедово рейсы выполняли по согласованию с профильными службами. Ограничения также действовали в аэропорту Тамбова.