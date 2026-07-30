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Регион
30 июля, 10:18

В аэропорту Тюмени ввели ограничения на полёты 30 июля

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Аэропорт Рощино в Тюмени временно прекратил принимать и отправлять самолёты. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации 30 июля.

«Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — говорится в заявлении ведомства.

Меры приняты для обеспечения безопасности полётов. Сроки их отмены пока не называются.

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Ранее сообщалось, что во Внуково и Домодедово рейсы выполняли по согласованию с профильными службами. Ограничения также действовали в аэропорту Тамбова.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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Владимир Озеров
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