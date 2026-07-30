В аэропорту Тюмени ввели ограничения на полёты 30 июля
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Аэропорт Рощино в Тюмени временно прекратил принимать и отправлять самолёты. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации 30 июля.
«Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — говорится в заявлении ведомства.
Меры приняты для обеспечения безопасности полётов. Сроки их отмены пока не называются.
Ранее сообщалось, что во Внуково и Домодедово рейсы выполняли по согласованию с профильными службами. Ограничения также действовали в аэропорту Тамбова.
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