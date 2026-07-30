Секунды до катастрофы: Пилот спас лайнер British Airways над Лондоном

Самолёт Briti s h Airways оказался в опасной ситуации над Лондоном во время захода на посадку в аэропорту Хитроу. По данным Daily Mail, капитану пришлось срочно вмешаться и восстановить управление лайнером.

Инцидент произошёл 6 июля на рейсе BA919 из Дюссельдорфа. Airbus A320, рассчитанный примерно на 180 пассажиров, находился на высоте около 1200 метров над районом Кэнэри-Уорф.

Предположительно, один из бортовых комплексов, передающих данные о скорости и других параметрах полёта, вышел из строя. После этого воздушное судно приблизилось к срыву потока — состоянию, при котором крылья теряют подъёмную силу, а лайнер начинает быстро снижаться.

Второй пилот попытался исправить ситуацию, однако его действия не дали результата. Тогда командир физически перехватил управление и вывел самолёт из опасного режима.

Ранее Life.ru сообщал, что самолёт, выполнявший рейс из Новосибирска в Краснодар, вернулся в аэропорт отправления из-за загоревшегося в воздухе двигателя. Экипаж потушил огонь ещё до приземления, после чего лайнер благополучно сел.