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Регион
30 июля, 10:39

Путин указал Воробьёву на большие долги Подмосковья в сфере ЖКХ

Владимир Путин и Андрей Воробьёв. Обложка © ТАСС /Михаил Климентьев

Владимир Путин и Андрей Воробьёв. Обложка © ТАСС /Михаил Климентьев

У Московской области имеется большая задолженность в области жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Об этом во время встречи с губернатором Подмосковья Андреем Воробьёвым заявил президент России Владимир Путин.

«У вас по ЖКХ большая задолженность», — сказал он.

Воробьёв с этим согласился и рассказал, что в области уже работают над решением проблем: усиливают электросети, строят новые котельные и теплосети, а также проводят газ по программе социальной газификации.

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Ранее Life.ru рассказал, что россиянам стали приходить красные квитанции за ЖКХ — это не штраф и не новый вид платежа, а просто предупреждение о большом долге. Такие квитанции приходят тем, кто не платит за услуги больше трёх месяцев. В них указывают общую сумму задолженности — за свет, воду, отопление, газ и другие услуги. Это одно из последних предупреждений перед тем, как управляющая компания обратится в суд. Если не оплатить, к долгу добавятся пени и судебные расходы.

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Наталья Афонина
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