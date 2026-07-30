Путин указал Воробьёву на большие долги Подмосковья в сфере ЖКХ

Воробьёв с этим согласился и рассказал, что в области уже работают над решением проблем: усиливают электросети, строят новые котельные и теплосети, а также проводят газ по программе социальной газификации.

Ранее Life.ru рассказал, что россиянам стали приходить красные квитанции за ЖКХ — это не штраф и не новый вид платежа, а просто предупреждение о большом долге. Такие квитанции приходят тем, кто не платит за услуги больше трёх месяцев. В них указывают общую сумму задолженности — за свет, воду, отопление, газ и другие услуги. Это одно из последних предупреждений перед тем, как управляющая компания обратится в суд. Если не оплатить, к долгу добавятся пени и судебные расходы.