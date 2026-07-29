В Госдуме опровергли слухи об изменении в передаче показаний счётчиков

Первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев опроверг появившуюся в интернете информацию о том, что с 1 августа в России якобы меняются сроки подачи показаний индивидуальных приборов учёта воды. В беседе с РИА «Новости» парламентарий назвал эти сообщения необоснованными и подчеркнул, что никаких изменений в законодательстве по данному вопросу не принималось.

Он подчеркнул, что действующий порядок остаётся неизменным, а рекомендация передавать показания до 25-го числа каждого месяца существует уже много лет и закреплена в правилах предоставления коммунальных услуг. Это давно сложившаяся практика, а не новое требование, и она позволяет управляющим компаниям корректно рассчитывать начисления.

Депутат также отметил, что любые изменения в законодательстве, затрагивающие сферу ЖКХ, по закону могут вступать в силу только с 1 марта или с 1 сентября. Таким образом, юридически невозможно введение каких-либо новых правил с 1 августа, и слухи об этом не имеют под собой оснований.

Ранее с аналогичным заявлением выступили в Минстрое РФ. В ведомстве подтвердили, что порядок передачи показаний счётчиков воды в России с 1 августа 2026 года не изменится. Распространившиеся в СМИ и социальных сетях сообщения о новых требованиях не соответствуют действительности.