На Камчатке женщина родила тайком и выбросила дочь в контейнер, его увёз мусоровоз — малышку ищет весь город

В Петропавловске-Камчатском разыскивают новорождённую девочку, которую собственная мать выбросила в мусор. О ситуации пишет Amur Mash.

Роженица попала в реанимацию и там рассказала подробности случившегося. По её словам, она тайно произвела на свет ребёнка дома.

После этого девочку завернули в пакет и вынесли из квартиры. Свёрток был оставлен в мусорном контейнере, расположенном на улице Бохняка. Позже содержимое бака забрал мусоровоз. Таким образом, тело младенца оказалось вывезенным вместе с бытовыми отходами.

Сейчас местонахождение малютки остаётся неизвестным. Поисками занимаются сотрудники полиции и следователи. По факту произошедшего уже возбуждено уголовное дело. Действия матери квалифицированы как убийство.

Ранее бывший британский полицейский рассказал на Reddit историю супругов, которые приходились друг другу сводными братом и сестрой и пошли на убийство двоих из пяти своих детей, опасаясь разоблачения их кровной связи. Как утверждает экс-правоохранитель, проработавший в органах более двадцати лет, родители накачали жертв наркотиками, после чего задушили их, предварительно надев на головы полиэтиленовые пакеты. Ещё одного ребёнка пытались утопить в ванне, однако мать в последний момент остановилась и позвонила знакомой, а та вызвала полицию, благодаря чему оставшихся троих несовершеннолетних удалось спасти.