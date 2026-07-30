На Камчатке женщина родила тайком и выбросила дочь в контейнер, его увёз мусоровоз — малышку ищет весь город
На Камчатке ищут новорождённую девочку, которую мать выбросила в мусорный бак
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
В Петропавловске-Камчатском разыскивают новорождённую девочку, которую собственная мать выбросила в мусор. О ситуации пишет Amur Mash.
Роженица попала в реанимацию и там рассказала подробности случившегося. По её словам, она тайно произвела на свет ребёнка дома.
После этого девочку завернули в пакет и вынесли из квартиры. Свёрток был оставлен в мусорном контейнере, расположенном на улице Бохняка. Позже содержимое бака забрал мусоровоз. Таким образом, тело младенца оказалось вывезенным вместе с бытовыми отходами.
Сейчас местонахождение малютки остаётся неизвестным. Поисками занимаются сотрудники полиции и следователи. По факту произошедшего уже возбуждено уголовное дело. Действия матери квалифицированы как убийство.
Ранее бывший британский полицейский рассказал на Reddit историю супругов, которые приходились друг другу сводными братом и сестрой и пошли на убийство двоих из пяти своих детей, опасаясь разоблачения их кровной связи. Как утверждает экс-правоохранитель, проработавший в органах более двадцати лет, родители накачали жертв наркотиками, после чего задушили их, предварительно надев на головы полиэтиленовые пакеты. Ещё одного ребёнка пытались утопить в ванне, однако мать в последний момент остановилась и позвонила знакомой, а та вызвала полицию, благодаря чему оставшихся троих несовершеннолетних удалось спасти.
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